Barra libre de mentiras y pinganillo en la oreja

Publicado hace 22 minutos por nereira a cantabriapress.com

Una barra libre donde los moderadores no estaban para nada justos, que es plantear datos reales sobre cada asunto a debatir y no dejar en el aire todas las mentiras de Feijóo no permitiendo que muchos de los espectadores no supieran la realidad y la verdad… vergonzoso el planteamiento del debate sin rigor alguno con el ring de Atresmedia. Si su partido obtiene un 31 por ciento de los votos y el Partido Socialista un 29 , entre los dos, sacan un 60%, PERO NOS QUEDAN UN 40 % de los votantes. ¿Qué hacemos con esos votos?