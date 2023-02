Publicado hace 56 minutos por oghaio a eldiario.es

Garamendi no es un autónomo cualquiera, aunque haya cotizado en el mismo régimen en el que lo hacían los 40.000 falsos autónomos que el Ministerio de Trabajo detectó durante todo el año pasado. Él no sabe lo que es la precariedad laboral de este tipo de trabajador, ni lo que significa no cobrar por haber caído enfermo