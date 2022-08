La anglofobia en menéame

Hacía bastante tiempo que quería escribir un artículo con este título. Muchas veces he entrado en menéame, he leído alguna noticia relacionada con el Reino Unido y me he cabreado con algunos comentarios. Tenemos la típica gracieta de los balcones, alusiones a unos supuestos piratas hasta auténticos enfermos mentales que desean lo peor a un conjunto complejo de 70 millones de personas (probablemente estos son los mismos enfermos que quieren fusilar a 26 millones de hijoputas en España).

Pero vamos por partes, llevo algo más de 15 años viviendo en UK (con pequeños intervalos en los que he vivido en Irlanda, EEUU y Alemania) por lo que me considero relativamente apto para juzgar lo bueno y lo malo de este país (al menos mas que el meneante medio que ha estado un fin de semana largo en Londres y se cree un experto en gastronomía y cultura británica). También he crecido y vivido más de la mitad de mi vida en España por lo que puedo hacer una buena comparativa entre los dos países.

Sin ánimo de ser riguroso ni exhaustivo dejadme empezar a comparar lo bueno y lo malo que hay en el Reino Unido y sus equivalentes en España, hay bastantes aspectos para comparar. En la medida de lo posible utilizare mis experiencias personales o cosas que han pasado a contactos directos míos.

1. El servicio al cliente es excepcional y mucho mejor que en España. En restaurantes, tiendas, bares, atención telefónica, incluso los funcionarios. Las empresas británicas se toman muy en serio la satisfacción del cliente, una mala critica en trip advisor, checkatrade, trustpilot, etc. es lo peor que les puede pasar. Los camareros son siempre atentos y serviciales (sin ser tan rastreros como en EEUU) y los servicios telefónicos no suelen dejarte esperando durante horas hasta que un operador responde.

Tengo montones de ejemplos sobre como las empresas y los empleados realmente ponen al cliente en el centro de su negocio, incluso cuando los clientes son relativamente cautivos como en compañías del servicios. Aquí dejo unos cuantos:

Llevaba dos meses en UK (viviendo en una ciudad de unos 150K habitantes al Oeste de Londres), llaman a mi puerta y me encuentro un tipo que me dice que trabaja para la compañía del agua, que tienen que hacer obras urgentes y van a cortar el agua por un día. Le responde que vale, que lo entiendo. El tipo me pide disculpas por las molestias y..... me deja un paquete de 12 botellas de agua. Esto lo hicieron casa por casa. Imaginaos el equivalente en España.

Quería comprar un reloj nuevo y entro en una joyería de un centro comercial. La única dependienta estaba ocupada con algo y no respondió a mis buenos días, de hecho ni tan siquiera levanto la cabeza de lo que estaba haciendo, deje pasar unos 30 segundos y salí de la tienda bastante cabreado (no había otros clientes, solo ella y lo que fuera que estaba haciendo). Puse una mala critica explicando la situación en la web de la joyería, al día siguiente me llama la "head of customer satisfaction" junto con la empleada que me había no-atendido para disculparse profusamente.

Mi banco usa como reclamo para sus clientes que todos sus call centres están en UK (no en la India) y que cuando llamas siempre te responde una persona (no una de esas irritantes grabaciones que te piden que vayas pulsando teclas), y es verdad (aunque los call centres en UK suelen estar en el norte y algunas veces preferiría que me atendiera un indio cuyo acento entendería mejor que el de alguien de Newcastle).

Los bancos aquí NO COBRAN COMISIONES DE MANTENIMIENTO DE CUENTA, lo pongo en mayúsculas porque hace poco descubrí que un banco en España donde deje algo de dinero aparcado hace anos se lo ha comido todo vía una comisión de mantenimiento ridículamente alta. Puedes sacar dinero de cualquier cajero sin que te cobren una comisión, prácticamente las comisiones por actividades bancarias no existen. También puedes cambiar de banco sin ningún tipo de problema: simplemente tienes que darle al banco nuevo los detalles de la cuenta vieja y ellos se encargan de todo (incluido traspasar las domiciliaciones que pudieras tener). En el lado opuesto, los bancos de retail (investment y corporate es diferente) se toman muy enserio investigar a los clientes antes de abrirles una cuenta y deniegan muchas aplicaciones si no lo tienen claro y no tienes un buen credit score.

2. Las oportunidades profesionales. El hecho de que lleve aquí bastante tiempo es indicativo de que profesionalmente estoy mejor de lo que estaba en España. El dinamismo del mercado laboral y las oportunidades profesionales en UK no tienen nada que ver con sus equivalentes españoles, al menos para mi nivel y sector.

Algunos aspectos sobre el mercado laboral en UK:

· La edad no es un problema, de hecho la gente no pone su edad en los CVs y las empresas no la preguntan ni ponen un intervalo de edad en las ofertas de trabajo. Yo no tengo ni idea de la edad de la gente que trabaja para mí si ellos no me lo han dicho, he contratado gente de más de 50 años sin ningún inconveniente ni problema por parte de la empresa. Lo importante es la experiencia, conocimiento y actitud, no la edad.

· Los beneficios asociados a las ofertas de trabajo. Esto difiere mucho entre sectores y entre categorías profesionales. En mi sector (banca y servicios de IT) la lista de beneficios estándar (lo ofrecen todas las empresas con algunas variaciones menores) no tiene comparación con España. Podre unos cuantos aquí: plan de pensiones pagado por la empresa (a mi me dan el 8% de mi sueldo bruto), mutua médica, seguro de vida, seguro de enfermedad, seguro de viaje, acciones de la empresa, coche de empresa, dinero para ocio.... todo junto suma aproximadamente un 15% extra a añadir a mi sueldo. Aparte de esto están los bonus. Cuando trabajaba en España tenia seguro medico (a descontar de mi sueldo) y plan de pensiones. Nada comparable a lo que tengo ahora.

Es cierto que no es lo mismo para categorías profesionales más bajas pero, por ejemplo, el plan de pensiones pagado por la empresa es ahora obligatorio para todos los empleados en todas las empresas.

En el lado opuesto existe algo llamado "contratos de cero horas" que son una autentica vergüenza. Básicamente significa que tu empleador no te garantiza nada y algunos meses puedes trabajar jornada completa y otros puedes trabajar menos horas, el pago está asociado a las horas trabajadas. Esto se usa mucho en restaurantes y cafeterías para los puestos más bajos y es un sistema para premiar/penalizar a los empleados según su efectividad y/o docilidad.

· La movilidad laboral es sumamente alta. Cambiar de trabajo cada cierto número de años no está mal visto y no es algo que se discuta cuando se entrevistan candidatos. Esto permite que la gente no tenga miedo en dejar un trabajo cuando tienen una oferta mejor. Junto con el hecho que la vida laboral no acaba a los 50, hace que el mercado laboral sea mucho mas dinámico que en España. Si un cambio de trabajo sale mal, no es el fin del mundo y es relativamente fácil rectificarlo aplicando a otras ofertas. La gente no tiene miedo a moverse profesionalmente.

· el paro prácticamente no existe. De hecho hay una gran cantidad de puestos de trabajo sin cubrir a todos los niveles. Eso ya pasaba antes del Brexit y se ha acrecentado masivamente ahora (el Brexit da para un articulo entero que no descarto). En el lado opuesto, si estas en el paro tienes una prestación ridículamente baja. Esto es una cantidad fija que no está asociada a tu sueldo anterior y que te permite simplemente sobrevivir hasta que encuentras otro trabajo.

Vivía y trabajaba en España, acababa de terminar un MBA y decidí buscar un trabajo de mas nivel. Empecé buscando en mi ciudad, después abrí las opciones a otras partes de España y un día me dije: "por qué no intentarlo en el extranjero tambien?". Me costó unos cuantos meses, es difícil que una empresa se arriesgue a contratar a alguien que tendría que mudarse al país, pero después de varias entrevistas telefónicas que no prosperaron; conseguí que una empresa me invitara a una entrevista presencial. A partir de ahí, me hicieron una oferta que acepte y acabe mudándome a UK. La verdad es que uno de los requisitos del puesto era hablar español, dudo que me hubieran cogido si no fuera por eso. Al cabo de dos años decidí buscar otra cosa y empecé a enviar CVs, conseguí varias entrevistas con relativa facilidad y unas cuantas ofertas. Lo mejor de todo (y que me lleno de orgullo entonces y todavía ahora) es que ninguna de las ofertas tenía conocimiento del español como requisito, competía en igualdad con británicos después de solo dos años viviendo en el país. He cambiado de trabajo unas cuantas veces más con diferentes resultados.

Me está quedando mucho más largo de lo que esperaba y todavía tengo muchas cosas de las que hablar:

· historia. Por qué lo que en España son piratas aquí son héroes?

· gastronomía. Por qué la comida británica es tan mala si no te gastas una pasta? Si te gasta dinero puede llegar a ser mejor que en cualquier otro sitio

· relaciones sociales. Las escenas de humor de "un pez llamado Wanda" son realidad?

· sistema político. Ventajas (muchas) y desventajas (Boris) de sistema británico

Sugerid más puntos que discutir en los comentarios y puede haber una segunda parte.