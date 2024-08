Publicado hace 1 hora por vladberto a sicksadn.com

Este fin de semana he notado en mí mismo un cambio bastante extraño a nivel mental. He pasado la mayor parte del sábado y el domingo dedicando el tiempo a algo a lo que nunca presto ni la mínima atención. Algo que, de hecho, me causa un gran rechazo. He visto la retransmisión de los Juegos Olímpicos.