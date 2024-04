Publicado hace 1 hora por themarquesito a ileon.eldiario.es

La Comunidad de Castilla y León celebra una derrota. Con mucha polémica, mucho mito y mucha división política. La batalla de Villalar también lo es históricamente, así como la interpretación actual de la Guerra de las Comunidades –mitificada por la izquierda hasta el punto de ensalzar cuasi religiosamente a sus líderes nobles y eclesiásticos– y también desde el punto de vista popular, haciendo de ella la más importante que haya ocurrido nunca en Valladolid, cuando eso no es ni de lejos así. Por no ser, no fue ni siquiera una batalla propiamente