Un ejemplo con el que comenzar a explicar la extraña contabilidad de Hollywood y sus películas. Harry Potter and the Order of the Phoenix tuvo unos ingresos de 938 millones de dólares. Sin embargo, se determinó que el film registró unas pérdidas de 167 millones de dólares. Por supuesto, algo no cuadraba.