A los treinta años (Juana Dolores)

De repente, a mi alrededor, las cosas tienen días, meses, años. Sólo algunas tienen años. Un par de fotografías, una gargantilla de oro y poco más. También un disco de Beyoncé, Dangerously in Love del 2003. Y unas botas camperas, de piel, marrones, que he usado mucho, pero que están muy bien conservadas. Los trajines de aquí para allá me han desgastado los pies, unos pies, ya, feos, feísimos, feisísimos, los pies más feos del mundo, aunque, nunca, jamás, los trajines me han afeado el calzado. Tengo pocos zapatos para lo tanto recorrido...