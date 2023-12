¿Sabías que en realidad Baltasar era blanco?

Publicado hace 12 minutos por doyou a eitb.eus

Que los Reyes Magos eran andaluces no es un chiste de La vida de Brian. Lo dijo el mismísimo papa emérito Benedicto XVI , Joseph Ratzinger, en un libro titulado La infancia de Jesús. En ese libro, Ratzinger lanza la teoría de que los llamados "Reyes Magos" no acudieron a honrar a Jesucristo viniendo desde Oriente sino, más bien, desde Occidente. Posiblemente, desde el antiguo reino ibérico de Tartessos. Baltasar ya era blanco en un histórico mosaico del siglo VI y no empezó a ser representado con la piel negra hasta el siglo XVI.