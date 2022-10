Rian Johnson, de 'Los últimos Jedi', actualiza en qué estado se encuentra la nueva trilogía de 'Star Wars'

Publicado hace 1 hora por alfema a fotogramas.es

El director de 'Los últimos Jedi', una de las mejores películas de 'Star Wars', anunció por primera vez su intención de trabajar en una trilogía de spin-offs de 'Star Wars' en 2017, y en 2021 Rian Johnson confirmó que la trilogía de 'Star Wars' seguía adelante, pero ese plan aún no se ha hecho realidad. Eso no significa que los fans no vayan a ver las películas en algún momento.