Thomas sonríe. Muy pocas personas en el mundo saben que su tipo de sangre existe. En 50 años se han encontrado solo unas 40 personas con el mismo tipo de sangre que corre por sus venas. La sangre con Rh null se describió por primera vez en 1961, en una mujer aborigen australiana. Los médicos asumían que un embrión con sangre Rh null no sobrevive y mucho menos llega a ser un adulto sano, pero no siempre es así. Puesto que poca gente tiene esa sangre no se necesita a menudo pero cuando hace falta su búsqueda es una carrera desesperada.