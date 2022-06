Publicado hace 1 hora por calyter a ambito.com

Brian May y Roger Taylor de Queen confirmaron a la BBC que la banda lanzaría una nueva canción con el difunto y legendario líder de la banda, Freddie Mercury en la voz, dicho tema lleva el nombre de "Face It Alone". Taylor la denominó como "una pequeña joya de Freddie", extraída de las sesiones de su 13º álbum de estudio, "The Miracle", que se lanzó en 1989, dos años antes de la muerte de Mercury.