Pedro Pascal revela la curiosa razón por la que siempre posa frente a las cámaras con una mano sobre el pecho

cadenaser.com

El actor Pedro Pascal, famoso por interpretar a Din Djarin en The Mandalorian o a Joel Miller en The Last of us, tiende a aparecer frente a los fotógrafos y las fotógrafas con una mano sobre su pecho cada vez que posa en las distintas alfombras rojas a las que acude en calidad de invitado. Un gesto que había pasado desapercibido hasta hace bien poco, cuando la actriz Bella Ramsey, quien da vida a Ellie Williams en la serie postapocalíptica de HBO, le preguntaba por este gesto tan característico en uno de los últimos eventos relacionados...