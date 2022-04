Publicado hace 4 años por ana_sci a nadaesgratis.es

La Top5itis es una enfermedad que actualmente afecta a la disciplina económica. Se refiere a la obsesión de la profesión de los economistas académicos con las llamadas "revistas del top 5". Estas son, por orden alfabético,' American Economic Review', 'Econometrica', 'Journal of Political Economy', 'Quarterly Journal of Economics' y 'Review of Economic Studies'.