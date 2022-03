"No salgan de sus cuartos" (Joseph Brodsky)

Publicado hace 1 hora por LibrosHoy a lacanciondelasirena.wordpress.com

"No salgan de sus cuartos, no cometan errores, / ¿para qué los Marlboro, si fumas Delicados? / Tras la puerta, la dicha, sus gritos: lo insensato. / Salgan para ir al baño, y vuelvan de inmediato. // No salgan de sus cuartos, no enciendan los motores. / Porque afuera el espacio se hace de corredores / y acaba en contador. Si llega una juerguista, /lo mejor será echarla antes que se desvista. // No salgan de sus cuartos. Eviten un resfrío. / Silla y cuatro paredes: ¿qué mayor desafío? / ¿Para qué ir a un lugar, y regresar cansado, /...