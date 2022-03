No hay evidencia, pero biológicamente es posible la propagación del COVID-19 por las moscas [EN]

Sí, no hay evidencia que conecte estas moscas de la suciedad, materia fecal y SARS-CoV-2. No hay evidencia porque no se han realizado estudios. Pero sí, una vez más siempre se nos recuerda que "la ausencia de evidencia no es una evidencia de ausencia". Otro coronavirus han sido propagados por moscas, porque fisiológicamente el virus se adhiere a patas y partes bucales de la mosca.