No, esta película no se llama "L'ALTRA PAR" ni es egipcia ni ha ganado el premio al mejor cortometraje en el Festival de Venecia: es una animación de un artista británico y se usó para un videoclip del compositor Moby (...) Este, además, no es el único vídeo que se difunde con ese texto (...) ha ganado varios premios, pero no al mejor cortometraje en el Festival de Cine de Venecia