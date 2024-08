Publicado hace 43 minutos por Charles_Dexter_Ward a manueldebcn.substack.com

The Smothers Brothers tenían pinta de buenos chicos, pero fueron los primeros cancelados de la TV por su discurso contestatario. Sin ellos no se entendería la comedia satírica de finales del XX. The Smothers Brothers Comedy Hour consiguió lo imposible, batir en audiencia a la serie de moda del momento, Bonanza. Quisieron reflejar el turbulento contexto social que vivía EE.UU.