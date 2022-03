Publicado hace 1 hora por Deckardio a aarp.org

A los 95 años, el famoso comediante reflexiona sobre su vida y su carrera en el nuevo libro All About Me! (...) Cuando hago mi monólogo cómico digo: “Supe que causaba gracia cuando la gente me miraba en la cuna y se echaba a reír (...) "La comedia surge de lo que sabemos sobre la vida y la muerte." (...) La esencia de Hitchcock es elegir el momento oportuno. Eso se aplica al drama, al suspense e incluso a la comedia. Él me enseñó a llevar las escenas al punto de ebullición.