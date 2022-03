Publicado hace 1 hora por IndominusRex a as.com

Call of Cthulhu Dark Corners of the Earth, Alone in the Dark, Bloodborne, entre muchos otros, son algunos de los videojuegos más representativos del universo de H.P Lovecraft, y su género único: el terror cósmico. Aquí verán un repaso por algunos de los títulos que han formado parte en dicho universo y género.