Loa entendidos no se deciden si el más grande ha sido él, o Indurain. 5 Flechas Valonas, 4 Liejas-Bastogne-Lieja, 2 Clásicas de San Sebastián, 2 Voltas a Catalunya, 1 Vuelta a España, 3º en el Tour de Francia 2015 y UN CAMPEONATO DEL MUNDO 2018, entre otras mil carreras ganadas. Será difícil, no lo siguiente de igualar. Gasol, Nadal, y al mismo nivel.... Me cuesta decidirme por él, o Induráin, lo qué sé, es que ambos han sido lo máximo en el deporte oro.