La historia detrás de Ladies and Gentlemen We Are Floating in Space de Spiritualized

1997 fue un año seminal para la música, al menos en tres vertientes: la alternativa, la electrónica y el pop. Entre tantas expresiones artísticas ocurriendo al mismo tiempo en diferentes partes del mundo, surgió una de las historias de triángulos amorosos mejor guardadas del rock con la llegada del disco Ladies and Gentlemen we are floating in space de Spiritualized, un disco de proporciones épicas que marcaría un antes y un después en la vida de Jason Pierce, -AKA J. Spaceman- vocalista y líder de la banda.