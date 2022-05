«Heartstopper»: nostalgia de lo que no fue

Publicado hace 1 hora por Ratoncolorao a atrozconleche.com

No te fíes de lo que cuentan de "Heartstopper", la nueva serie de Netflix de la que todo el mundo habla porque no tiene nada de original, ni de novedoso, ni de revolucionario, ni los actores son un descubrimiento. Ya se sabe; chico adolescente conoce a chica, chico pierde a chica, chico recupera a chica...¿No era así? Pues va a ser que no. Porque la novedad es que es la primera vez que vemos que la pareja prota son un chico y otro chico. Estamos en 2022. Repito; hemos tenido que espera a 2022 para ver algo parecido a esto.