Franco no prohibió el catalán

Charlaba con unos amigos y me miraron como si estuviera loca cuando afirmé que el catalán no estaba prohibido durante el franquismo. Antes de intentar argumentar mi posición, solté una ristra de vayapordelantismos porque no quería que mi comentario se interpretara como una defensa de la dictadura. El nacionalcatolicismo fue una etapa negra que cercenó la libertad de todos los españoles y sometió a las mujeres a una especie de minoría de edad perpetua. Hay infinidad de cosas del franquismo que resultan absolutamente repugnantes, pero lo...