Formó parte del repertorio de "...And Then There Were Three..." de 1978. Álbum que editaron luego de que Peter Gabriel y Steve Hackett dejaran la banda. El título del álbum hace referencia a los tres miembros que quedaron, Phil Collins, Mike Ruthenford y Tony Banks. Siendo Collins el vocalista, en el lugar de Gabriel. "Follow You Follow Me" es posiblemente una de las canciones más emblemáticas no solo del albúm, si no de toda la historia de la banda.