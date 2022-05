Un fin de curso esperpéntico

Publicado hace 1 hora por doyou a xarxatic.com

Día 30 de mayo y no tenemos currículo oficial. En algunas Comunidades ni tenemos calendario escolar. En otras que ya tenían, hace poco menos de una semana les han cambiado el que les impusieron por otro. Los centros educativos no saben si las optativas que están ofreciendo a su alumnado van a poder ofertarse porque, como he dicho antes, al no haber currículo definitivo se basan en borradores. No hay nadie al timón, ni en el Ministerio ni en ninguna administración educativa. Esto es lo que importa la educación en este país: nada.