¿Qué tal si te dijera que el espacio para crear, las posibilidades mismas se esconden justamente en el vaso vacío? La parte medio llena es lo que ya es, lo que ya está, lo que ya tienes; y es fantástico que ya sea, que ya esté y que ya lo tengas, es un motivo claro de satisfacción, una oportunidad de reconocer tus logros; pero la parte medio vacía del vaso es el espacio vacío en el cual podemos crear todo lo que no hay, no desde el espacio de “me falta” sino desde el espacio de “no existe”, no desde un sentimiento de insatisfacción por la falta