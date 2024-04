El curioso origen del símbolo de la paz

Publicado hace 18 minutos por ccguy a curistoria.com

Entre los símbolos de la paz, al menos en Occidente, tenemos la paloma blanca con la rama de olivo en el pico, y el diseño circular que se puede ver en la imagen superior. El origen de este segundo está en los años 50 y en realidad no era un símbolo de la paz, sino que era un diseño contra las armas nucleares. Ambas cosas tienen relación, pero obviamente no son lo mismo. Alguno podría pensar, erróneamente, que el símbolo se inspiró en la huella que deja una paloma, que no sé si será exactamente así pero seguro que tiene (...)