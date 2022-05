Publicado hace 14 minutos por doyou a xarxatic.com

A cuatro meses del nuevo curso no conocemos aún el currículo definitivo ni la distribución, salvo borradores filtrados interesadamente por unos y otros, de las asignaturas. No conocemos las concreciones curriculares de las diferentes Comunidades Autónomas. No conocemos los perfiles asociados a la impartición de las mismas. Y, en algunos casos (como sucede en mi municipio) ni tan solo sabemos en qué centro educativo vamos a empezar el nuevo curso. Es que, sinceramente, esto de la educación ya clama al cielo.