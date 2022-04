Publicado hace 51 minutos por Ratoncolorao a cadenaser.com

“Lo entiendo en el pasado, dirían ‘oye muchachos, si os acostáis entre los tíos aquí necesitamos guerreros, haced el favor de procrear’. Pero a usted qué más le da con quién se acuestan, no lo entenderé”, ha repetido Rellán, “por qué apalean a un homosexual, es que no lo entiendo. No me quiero morir sin entender eso, igual que otras tantas cosas”.