Publicado hace 1 hora por Ripio a eu.usatoday.com

Resulta que la escultura data de finales del siglo I a. C. hasta principios del siglo I d. C. El museo cree que representa a un hijo de Pompeyo el Grande, quien fue derrotado en la guerra civil por Julio César, mientras que The Art Newspaper informó que se cree que el busto representa al comandante Druso Germánico.