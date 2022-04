Publicado hace 3 años por Calipodelimon a es.gizmodo.com

¿Tu gato no te hace ni puñetero caso? ¿Nunca viene cuando lo llamas? Tu gato podría ser un pendejo, pero su actitud también podría deberse a otro factor ajeno a su personalidad: no reconoce su propio nombre. Sí, has oído bien. elegir el nombre adecuado para un gato es crucial.