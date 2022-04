Publicado hace 1 hora por Esteban_Rosador a cadenaser.com

El caso de Álex no es el único. Ni mucho menos. Las religiones no pasan por su mejor momento en España. Más del 37% de la población de nuestro país se declara atea o agnóstica. Esta cifra, en 2019, era de algo menos del 28% de la población. Si en los años 80 ni uno de cada diez españoles se consideraban no religiosos, en 2021 esta cifra se sitúa en casi 4 de cada 10.