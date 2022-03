Publicado hace 1 hora por ThePunisherr a traveler.es

News From the Future: así se titula la serie fotográfica con la que Fabien Barrau quiere hacernos reflexionar sobre la crisis climática. Partiendo de sus propias instantáneas tomadas con drones, este artista digital realiza montajes para mostrar cómo quedaría el mundo tras un apocalipsis climático. Un Coliseo engullido por la arena, una Estatua de la Libertad con el agua a la cintura, ballenas atravesando el Arco del Triunfo... Fabien Barrau viene del futuro para mostrarnos lo que podría ocurrir si no ponemos manos a la obra para impedirlo.