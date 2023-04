Teorías conspiratorias: Los Chemtrails

Publicado hace 1 hora por Juanro49 a vadeaviones.com

Hoy quiero tratar un tema que, hasta no hace mucho tiempo, me costaba creer que alguien pudiera tomar en serio, pero del que, me he dado cuenta, existe un profundo desconocimiento y desinformación: los llamados chemtrails. Para saber qué es un chemtrail, no hay más que mirar al cielo cuando nos sobrevuele un avión. En muchas ocasiones podremos ver unas estelas blancas que va dejando a su paso.