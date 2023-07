Nuevos datos indican que Ucrania ya tiene más tanques que Rusia

Publicado hace 18 minutos por the_phet a businessinsider.com

Una recopilación de datos de diversas fuentes sugiere que Ucrania dispone actualmente de unos 1.500 tanques en activo, frente a los 1.400 de Rusia, informa Bloomberg.

Rusia comenzó la guerra con 3.417 tanques disponibles. Al mismo tiempo, Ucrania disponía de 987, según The Military Balance for 2023, un informe anual del think tank International Institute for Strategic Studies que analiza los inventarios de material militar.