threadreaderapp.com

I. tenía 92 años. Vivía en una residencia con las complicaciones de su edad. Y el viernes se cayó y se rompió la cadera (o al revés, da igual). Rápidamente fue trasladad al hospital Infanta Leonor de Madrid.

Resulta que una rotura de cadera en una mujer de 92 años no es una urgencia. Llega el fin de semana, y no hay quirófanos o médicos libres. Total, es otra anciana. Así que alguien decide que no hay que operar todavía, que se puede esperar al lunes.