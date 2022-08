Publicado hace 1 hora por peludorejudo a ikerjimenezfans.es

Uno de los mitos más extendidos sobre el espacio es que no hay sonido. ¿Entonces como va a ser posible captar el sonido de un agujero negro?

Esto no es del todo verdad, ya que sonido como es natural que hya, lo que no existe es un canal para transmitirlo. En la Tierra es el aire el que transporta las ondas de sonido, que entonces van a hacer vibrar nuestros tímpanos permitiéndonos escuchar.