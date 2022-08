¿Cómo escapar de la subida de la gasolina? Investigado por repostar combustible, irse sin pagar y alterar las placas de matrícula para que no le reconocieran

Publicado hace 32 minutos por ElReydelasCamas a europapress.es

Investigado por repostar combustible, irse sin pagar y alterar las placas de matrícula para que no le reconocieran





La Guardia Civil del Puesto Principal de Agüimes (Gran Canaria) ha investigado a un joven de 22 años con numerosos antecedentes como presunto autor de un delito de falsedad documental y otro leve de estafa al no abonar el importe del repostaje de su vehículo en una estación de servicio del Polígono Industrial de Arinaga, previamente alterando la numeración de sus placas de matrícula para que no le reconocieran.