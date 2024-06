Publicado hace 11 minutos por Verdaderofalso a independentespanol.com

Zelenskyy no dio un motivo para el cambio, que se produjo después de que el popular jefe de personal del regimiento Azov, Bohdan Krotevych, publicara un comunicado criticando a un general no identificado por haber “matado a más soldados ucranianos que cualquier general ruso”, lo que se interpretó como una referencia a una gestión incompetente de las tropas. Varios medios ucranianos que citaron citas no identificadas en las fuerzas armadas dijeron que se refería a Sodol.