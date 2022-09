Zelenskyy: "Estoy sorprendido porque Israel no nos dio nada" [en]

Publicado hace 50 minutos por alehopio a pravda.com.ua

SÁBADO, 24 DE SEPTIEMBRE DE 2022. El presidente Volodymyr Zelenskyy de Ucrania dijo que estaba "conmocionado" por la falta de ayuda de Israel a Ucrania desde el comienzo de la invasión a gran escala de Rusia. Fuente: una entrevista con Ouest-France, citado por Suspilne. Cita de Zelenskyy: "Estoy conmocionado y no entiendo [esto]. Israel no nos dio nada, nada, cero... Entiendo que tienen que defender su tierra, pero he recibido información de que Israel está exportando sus armas a otros países." Estos son hechos claros: hubo conversaciones pero…