Yolanda Díaz: “Estoy harta de ser 'de' hombres, tengo vida propia, perfil propio y proyecto propio”

“Soy libre y estoy harta de ser de hombres”. La vicepresidente segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha vuelto a repetir el mensaje que envió en la presentación de su candidatura, el pasado 2 de abril, para reivindicar su espacio político y su proyecto. “Las mujeres no somos de nadie. Resulta que ahora que doy un paso adelante llevo una preposición conmigo. Es 'de' Pablo Iglesias, es 'de' Pedro Sánchez, es 'de' Íñigo Errejón. No me dicen: es de Ada Colau, de Mónica García, de Irene Montero."