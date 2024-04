Publicado hace 41 minutos por me_joneo_pensando_en_ti a motorpasion.com

Lo de no pagar las multas que se comenten fuera de España se va a acabar: el Parlamento Europeo acaba de aprobar la nueva normativa que obligará a los países de la Unión Europea (UE) a cobrar las sanciones que se han cometido fuera de sus fronteras. El objetivo de esta nueva medida, propuesta el año pasado, es que las infracciones cometidas en el extranjero no queden impunes. Y es que el organismo comunitario sostiene que casi el 40 % de las sanciones transfronterizas no se abonan.