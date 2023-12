Publicado hace 30 minutos por MatiasElTostao a cadenaser.com

La pregunta clave en la comunidad científica que estudia el universo ya no es si hay o no vida fuera del planeta Tierra. Eso se da por descontado, porque "el universo es inmenso y el planeta Tierra no ocupa ninguna posición relevante", explica el divulgador científico Joan Anton Català. Solo en nuestra galaxia, podría haber un billón de planetas y esa es la razón por la que se ha reformulado la pregunta de si hay o no vida extraterrestre.