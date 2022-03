Publicado hace 33 minutos por geralt_ a pravda.com.ua

Ya no hay conexión ferroviaria entre Ucrania y Bielorrusia, por lo que los ocupantes rusos no podrán entregar equipos rusos por ferrocarril desde Bielorrusia. Fuente: Oleksandr Kamyshin, jefe de Ukrzaliznytsia [Ferrocarriles de Ucrania], en Nastoyaschee Vremya (canal de televisión creado por Radio Svoboda y Voice of America). "Hice un llamamiento a los ferrocarriles bielorrusos para que no cumplieran órdenes criminales y no condujeran convoyes militares rusos a Ucrania. Ahora puedo decir que no hay ninguna conexión entre Bielorrusia y Ucrania..