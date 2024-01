La Xunta pide calma e información al Gobierno

Publicado hace 10 minutos por filemon314 a ultimahora.es

Mientras, el Gobierno aseguraba este sábado que trasladó a la Xunta esta información el pasado 20 de diciembre, algo que el conselleiro do Mar, a preguntas de los medios, ha vuelto a negar: "¿Alguien sabía que un barco en Portugal perdiera la carga, que Portugal habló con España, con Salvamento? Yo no lo sabía. Lo sabemos esos días 3 y 4. Si ese problema se sabe, ¿por qué no se hizo público? ¿Por qué se ocultó esa información? Una información que Portugal le transmite a España, no a Galicia".