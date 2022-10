La Xunta de Galicia de los tiempos de Feijóo presidente vuelve a recibir otro varapalo judicial

Publicado hace 1 hora por Pixmac a elplural.com

No cabe duda de que las energías renovables no están ofreciendo buenas noticias a la Xunta de Galicia. En 15 días la justicia paraliza dos parques eólicos de la empresa de la ex conselleira Beatriz Mato autorizados bajo la presidencia del ahora líder del PP. Si hace dos semanas el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia suspendía cautelarmente el desarrollo del parque eólico de Campelo, ahora el turno ha sido para el de Bustelo, que se localiza en los municipios de Carballo y Coristanco, también en la provincia de A Coruña.