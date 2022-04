Publicado hace 23 minutos por MiguelDeUnamano a nosdiario.gal

Consultado por Nós Diario, la Consellería de Sanidade no informa quién actuó como intermediario de la compra ni cómo se firmó la adjudicación, pues el documento de resolución no aparece en el sitio web de la plataforma de contratación. Este documento no aparece en las decenas de contratos de emergencia del Sergas en ese periodo, solo se puede descargar un archivo de texto que está vacío.