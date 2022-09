Xiomara Cantera, periodista ambiental: "La crisis de biodiversidad es mucho más grave que el cambio climático"

Publicado hace 11 minutos por MiguelDeUnamano a climatica.lamarea.com

Si la Tierra fuese un ser vivo, estaría enferma. El cambio climático, la contaminación y la destrucción de la biodiversidad estarían llevando su salud al límite. Pero la Tierra no es un ser vivo, al menos, tal como lo entendemos los humanos. Eso no significa que todas las especies que la pueblan y los ecosistemas que recubren su superficie no estén, de una forma u otra, conectados. Su bienestar depende de estas conexiones y de complejos equilibrios que, casi siempre, se nos escapan. La salud de cada especie es la salud de todos.