Wrexham, Ryan Reynolds' team, didn't hold back against U.S. Women's Soccer squad... beat them 12-0! [ENG]

El Wrexham AFC no tuvo ningún tipo de piedad en un partido contra un equipo de fútbol femenino de Estados Unidos. La escuadra de Ryan Reynolds y Rob McElhenney, con un equipo conformado por ex jugadores, jugadores actuales y jugadores invitados, no se contuvo y derrotó 12-0 a las damas en The Soccer Tournament en Carolina del Norte.