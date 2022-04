World of Warcraft: Dragonflight anunciado junto al Wrath of the Lich King Classic

Publicado hace 36 minutos por hatunruna a elchapuzasinformatico.com

Blizzard realizó en el día de hoy un doble anuncio bastante importante. Uno de ellos es la última expansión del World of Warcraft, la cual responde al nombre de Dragonflight, mientras que para los más nostálgicos, el World of Warcraft Classic también ampliará su mundo con la llegada de la expansión Wrath of the Lich King Classic. Con World of Warcraft: Dragonflight se ampliará el mundo de Azeroth gracias a las Islas Dragón, a lo que se le añade una nueva raza y clase jugable, llamada Evocador Dracthyr, no podía faltar la montura de un dragón